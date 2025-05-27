Глава МИД заявил, что Турция вместе с Россией обеспечивает мир и стабильность в регионе

Фидан: Россия и Турция обеспечивают мир и стабильность в регионе

Турция вместе с Россией обеспечивает мир и стабильность в регионе благодаря долгой истории взаимоотношений. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Встреча глав министерств иностранных дел двух стран проходит в Москве.

24 мая в Анкаре сообщили, что Фидан рассчитывает в рамках рабочей поездки провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Лавровым. Кроме того, он намерен провести беседы с министром обороны Андреем Белоусовым и помощником президента Владимиром Мединским, который возглавлял делегацию Москвы на переговорах с представителями Украины в Стамбуле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что главная тема переговоров Лаврова и Фидана — двусторонние отношения. При этом он подчеркнул, что «обмен мнениями по украинскому сюжету будет обязательно».

Ранее в США раскрыли детали разговора Рубио и Лаврова.