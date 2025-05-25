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В МИД РФ раскрыли основные темы разговора Лаврова и Фидана

МИД: Фидан во время визита в Москву обсудит с Лавровым переговоры по Украине
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РИА Новости

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время своего визита в Москву планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудить с ним переговоры о мире на Украине. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ, пишет РИА Новости.

«Фидан в ходе визита 25-27 мая в Москву обсудит с Лавровым ситуацию вокруг переговоров РФ и Украины», — говорится в заявлении МИД России.

Кроме того, одной из тем переговоров Лаврова и Фидана станет безопасность судоходства в Черном море.

Главы МИД РФ и Турции уделят внимание также проблематике налаживания политического диалога в Сирии и обсудят дальнейшие межведомственные контакты по Ливии.

До этого в МИД Турции рассказали, что кроме встречи с Лавровым у Фидана в Москве запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, Фидан надеется встретиться с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым и помощником главы государства Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на переговорах с представителями Киева в Стамбуле.

Ранее Эрдоган высказался о роли Турции в урегулировании конфликта на Украине.

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