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Глава МИД Польши обратился к Трампу по поводу отсутствия Путина в Стамбуле

Сикорский понадеялся, что Трамп сделает выводы из-за отсутствия Путина в Турции
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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент России Владимир Путин якобы «насмехается» над переговорами, и его американский коллега Дональд Трамп должен сделать из этого правильные выводы. Об этом сообщает «Европейская правда».

Глава МИД Польши утверждает, что Владимир Зеленский готов к переговорам, в то время как Россия якобы пытается «выиграть время».

«Мы надеемся, что президент Соединенных Штатов увидит эту насмешку в ее истинном свете и сделает правильные выводы», — сказал Сикорский.

До этого Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, расстроен ли он тем, что Путин не прилетел в Стамбул на переговоры с Украиной заявил, что Владимиру Путину нет нужды ехать на переговоры в Турцию, если там не будет президента США.

Вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит интересы РФ на переговорах в Стамбуле 15 мая. Команду, как и в 2022 году на Стамбульских переговорах, возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Вместе с ним в разговоре с украинской делегацией будут участвовать заместитель главы Минобороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Ранее эксперт раскрыл главный козырь России на переговорах с Украиной в Турции.

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