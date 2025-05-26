Трамп заявил, что Зеленский создает проблемы Украине

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского создают проблемы для его страны. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Президент Зеленский совсем не помогает своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что он говорит, вызывает проблемы — мне это не нравится, и это должно прекратиться», — отметил он.

Незадолго до этого Трамп выразил недовольство действиями российского лидера Владимира Путина. По словам главы Белого дома, он остался недоволен тем, что Россия атаковала объекты Украины во время диалога Киева и Москвы.

24 мая Зеленский заявил, что только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь на Украине.

Перед этим сенат США пригрозил российской стороне введением 500%-ных вторичных тарифов, если РФ выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня на Украине в ближайшее время. При этом, как писал журнал New Lines со ссылкой на источники, госсекретарь США Марко Рубио «почти ежедневно» упоминает о возможности введения новых санкций против России, однако президент Дональд Трамп скептически относится к такому варианту.

Ранее в США спрогнозировали сроки развала фронта ВСУ.