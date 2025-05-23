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В США спрогнозировали сроки развала фронта ВСУ

Профессор Чикагского университета Миршаймер: ВСУ не продержатся до конца года
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Reuters

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что вооруженные силы Украины (ВСУ) не продержатся до конца текущего года. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«С каждой неделей ситуация ухудшается, украинцы наверняка знают, что в какой-то момент все это оружие и деньги из «трубопровода» Байдена испарятся…» – подчеркнул он.

Миршаймер отметил, что президент США Дональд Трамп не намерен предоставлять новую военную помощь Киеву и «вряд ли пойдет в конгресс» с запросом о дополнительном финансировании.

По его мнению, поведение украинской стороны говорит о том, что Киев, несмотря на публичные заявления о стремлении к прекращению огня, не заинтересован в этом. Миршаймер утверждает, что на фоне утраты интереса Вашингтоном, происходит сближение Украины с европейскими странами, которые хотят продолжения боевых действий.

До этого советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не может позволить Вашингтону выйти из украинского конфликта, поскольку военная поддержка США необходима «как для Европы, так и для Украины».

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