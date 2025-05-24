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Зеленский придумал, как «заставить» Россию прекратить огонь

Зеленский: новые санкции заставят Россию прекратить огонь
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Alina Smutko/Reuters

Только дополнительные санкции против России заставят Москву прекратить огонь. Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера Владимира Зеленского.

«Лишь дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь», — говорится в сообщении.

22 мая сенат США пригрозил российской стороне введением 500%-ных вторичных тарифов, если РФ выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня в Украине в ближайшее время.

При этом, как писал журнал New Lines со ссылкой на источники, госсекретарь США Марко Рубио «почти ежедневно» упоминает о возможности введения новых санкций против России, однако президент Дональд Трамп скептически относится к такому варианту.

Ранее в Госдуме высказались о возможности экономического сотрудничества России с США.

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