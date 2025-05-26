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Трамп заявил о недовольстве действиями Путина

Трамп сообщил, что недоволен действиями Путина
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет CNN.

«Я недоволен тем, что делает Путин. <...> Не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я знаю его давно. Всегда ладил с ним, но он запускает ракеты в города <...> Мне это совсем не нравится», — отметил он в ходе беседы с журналистами.

По словам главы Белого дома, он остался недоволен тем, что Россия атаковала объекты Украины во время диалога Киева и Москвы.

Накануне агентство Reuters заявило, что в ночь на 25 мая Вооруженные силы РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала конфликта. По данным официальных лиц республики, на страну «обрушился шквал» из 367 беспилотников и ракет. В результате были ранены десятки мирных жителей, а по меньшей мере 12 человек получили несовместимые с жизнью травмы. Reuters называет эту атаку самой крупной за все время боевых действий по количеству задействованного оружия, но отмечает, что во время других ударов пострадавших было больше.

Кроме того, в течение трех дней Россия и Украина обменялись военнопленными, как договорились в Стамбуле. На родину вернулись 880 военнослужащих и 120 мирных жителей, все оговоренные условия выполнены. Лидер ЛДПР Слуцкий обозначил, что Россия готова работать дальше для достижения мира, но будет зеркально отвечать на действия Украины. Омбудсмен в Тюменской области Олег Датских заверил, что работа по обмену остальных пленных ведется. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трампа обвинили в «преклонении перед Путиным».

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