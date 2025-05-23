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Рубио хочет ужесточить санкции против России, но Трамп против

New Lines: Рубио ежедневно говорит о санкциях против РФ, но Трамп против
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио «почти ежедневно» упоминает о возможности введения новых санкций против России, однако президент Дональд Трамп скептически относится к такому варианту. Об этом пишет журнал New Lines со ссылкой на источники.

«Обратите внимание, что Рубио почти ежедневно упоминает о санкциях (против России – прим. ред.)», — отметил близкий к госсекретарю США источник.

При этом, как пишет журнал, Трамп «неохотно продвигается вперед» с введением дополнительных санкций США в отношении России.

До этого британская газета The Guardian писала, что Трамп после двухчасового телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным отказался от ужесточения санкций против России, разрушив планы европейских политиков.

Европейские лидеры рассчитывали, что США усилят давление на Москву, но вместо этого Трамп заявил о перспективах восстановления торговых отношений с Россией. Это вызвало недоумение в ЕС, где опасаются, что смягчение санкций Вашингтоном подорвет единство блока.

Ранее в Германии выразили беспокойство из-за возможной сделки США с Россией.

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