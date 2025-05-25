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Трампа обвинили в «преклонении перед Путиным»

Der Spiegel: Трамп унижает другие государства и преклоняется перед Путиным
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп демонстрирует «подобострастие» перед российским коллегой Владимиром Путиным, а его деятельность на внешнеполитическом направлении является полной противоположностью дипломатии. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Автор указывает, что Трамп приглашает лидеров других стран в Белый дом, чтобы унижать их «перед всем миром». В частности, речь идет о скандале в Овальном кабинете между Трампом и Владимиром Зеленским, а также о поведении американского лидера во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

«Что делает это особенно отвратительным, так это выбор государств для унижения. Украина борется за свое выживание с момента вторжения России. Южная Африка — большая, но экономически слабая страна. Кроме того, Трамп до сих пор демонстрировал крайнюю осторожность, почти подобострастие в своих отношениях с Владимиром Путиным», — говорится в тексте.

До этого газета The Hill писала, что Дональд Трамп устроил «засаду» на своего южноафриканского коллегу Сирила Рамафосу, похожую на скандал с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Ранее в Совфеде оценили реакцию Трампа на визит Зеленского в ЮАР.

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