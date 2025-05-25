На Западе заявили о «крупнейшей воздушной атаке» ВС РФ на Украину

Reuters: Россия нанесла крупнейший воздушный удар по Украине с начала СВО

Прошлой ночью ВС РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала конфликта, передает Reuters.

По данным официальных лиц республики, на страну «обрушился шквал» из 367 беспилотников и ракет. В результате были ранены десятки мирных жителей, а по меньшей мере 12 человек получили несовместимые с жизнью травмы.

Reuters называет эту атаку самой крупной за все время боевых действий по количеству задействованного оружия, однако во время других ударов пострадавших было больше.

«Это был комбинированный, безжалостный удар, направленный на мирных жителей», — написал в Telegram глава МВД Украины Игорь Клименко.

Неделю назад Reuters сообщило, что в преддверии телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским РФ начала »самую масштабную атаку с использованием беспилотников».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее СМИ написали, что Путин выбирает цели для «Орешника» в Киеве.