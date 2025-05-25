«Нас поменяли. Не переживай»: между Россией и Украиной завершился обмен пленными

В течение трех дней Россия и Украина обменялись военнопленными, как договорились в Стамбуле. На родину вернулись 880 военнослужащих и 120 мирных жителей, все оговоренные условия выполнены. Лидер ЛДПР Слуцкий обозначил, что Россия готова работать дальше для достижения мира, но будет зеркально отвечать на действия Украины. Омбудсмен в Тюменской области Олег Датских заверил, что работа по обмену остальных пленных ведется.

Россия и Украина завершили обмен по формуле «1000 на 1000», рассказали в Минобороны.

16 мая во время переговоров в Стамбуле стороны договорились обменять тысячу украинцев на тысячу россиян. Обмен длился три дня — с 23 по 25 мая. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их всех доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. В рамках обмена вернули и военнослужащих, и гражданских.

Этапы обмена

23 мая Россия вернула 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, в том числе мирных жителей Курской области.

«Начата реализация инициированного российской стороной масштабного обмена, который планируется продолжить в ближайшие дни. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. Министерство обороны оказало также содействие возвращению гражданских лиц», — прокомментировал происходящее замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

24 мая стороны обменялись военнопленными по формуле «307 на 307». С возвращенными встретился Фомин. Он дал военнослужащим телефон, чтобы они сообщили о своем возвращении близким и родственникам.

«Нас поменяли, все нормально. Не переживай», — сказал один из военнослужащих во время звонка.

«Радостно очень. Всем спасибо. Все предоставили — медицину, одежду и покушать, поговорили с каждым. Сейчас пока в Белоруссии, летим в Москву», — поделился россиянин.

«Наверное, это один из лучших дней за последний год. Благодарю Российскую Федерацию, что позаботились. Большой обмен, очень хорошо. Много людей попадет домой к своим родным и близким. Я не знаю, эмоций у меня на лице не видно, но в душе, в сердце у меня очень радостные эмоции», — сказал другой военнослужащий.

25 мая произвели обмен 303 на 303. Российские военнослужащие радуются, что уже почти дома.

«Я до последнего момента не верил, пока не переоделся в форму, что меня действительно поменяли», — сказал один из военных. Они также поблагодарили президента РФ Владимира Путина.

Достигнутые в Стамбуле договоренности выполнены в полном объеме, обозначил Фомин. Всего в результате обмена вернули 880 военнослужащих и 120 гражданских. Он уточнил, что для решения возникающих вопросов задействовали специалистов всех профильных служб МО.

«Рассчитываем, что проведенный по инициативе России масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса», — сказал Фомин.

Он также поблагодарил белорусские власти за помощь и содействие.

В правительстве Тюменской области уточнили, что первыми для обмена прибыли жители курского приграничья. Их встретила омбудсмен Татьяна Москалькова и сопроводила в пункт временного размещения.

«Это самый масштабный обмен, в списках на обмен есть и военнослужащие, и гражданские. Проделана большая работа. В числе освобожденных — девять военнослужащих из Тюменской области. Совсем скоро они будут на родной земле, смогут воссоединиться со своими близкими. Заверяю тех, чьи близкие остаются в плену, — работа продолжается, мы делаем все, чтоб и они вернулись домой», — сказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

Россия пообещала Украине «адекватный ответ» на атаки БПЛА. Однако обмен пленными 1000 на 1000 начался Москва намерена передать Киеву проект документа с условиями урегулирования конфликта сразу после обмена... 24 мая 05:54

Москва ответит зеркально

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале также обозначил, что обмен военнопленными завершен. Он поздравил возвращенных военнослужащих и членов их семей, уточнив, что обмен стал возможен благодаря действиям переговорщиков и сотрудников российских ведомств.

«Готовы работать дальше для полного достижения мира при понимании необходимости устранения первопричин конфликта. Однако для устойчивого результата должна быть встречная готовность со стороны украинского режима, который пока не оставляет попыток террора мирного населения и атак БПЛА на российские города. На все акты агрессии, как было уже заявлено, всегда последует адекватный ответ Москвы. Ответственность же в случае эскалации будет лежать на Киеве», — заключил Слуцкий.