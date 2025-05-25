Зеленский ввел санкции против помощника Кадырова Дудаева и владельцев казино

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против помощника главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмеда Дудаева и еще девяти человек. Указ об этом размещен на сайте украинского лидера.

Под санкциями также оказались сын бывшего главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева Александр и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук, глава «Дорожного контроля» Ростислав Шапошников, а также владельцы казино PIN-UP Дмитрий Пунин, Иван Банников, Александр Матяшов. К ним будут применены «персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Также санкции были введены в отношении девяти компаний с Украины, Кипра и Нидерландов, в том числе кипрской компании, которой принадлежит 50% акций управляющей структуры онлайн-казино PIN-UP Guruflow Team Ltd.

До этого Зеленский заявил, что прекратить огонь Россию могут заставить только новые санкции.

22 мая сенат США пригрозил российской стороне введением 500%-ных вторичных тарифов, если РФ выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня в Украине в ближайшее время.

Ранее Зеленский призвал к «сильнейшим санкциям» в случае отсутствия Путина в Стамбуле.