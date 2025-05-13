Зеленский призвал к «сильнейшим санкциям» в случае отсутствия Путина в Стамбуле

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ожидает «сильнейших санкций» против России, если президент Владимир Путин не приедет на переговоры в Стамбул. Его слова приводит «Европейская правда».

По его словам, в таком случае все обещания США, Европы и лидеры других стран по рестрикциям в адрес Москвы должны быть выполнены. Зеленский отметил, что будет ждать «как минимум сильнейшего пакета санкций против России» от Вашингтона.

«И это уже санкции не за агрессию, не за оккупацию и тому подобное. То есть компромиссов уже и так миллион. Это санкции за то, что они не хотят даже прекращения огня. Это должен быть самый сильный пакет санкций», — заявил он.

До этого спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин прибудет в Стамбул на переговоры с Украиной. По его словам, при таком развитии событий в Турцию приедет и президент США Дональд Трамп.

Ранее Зеленского окрестили «неуравновешенным» после обращения к Путину.