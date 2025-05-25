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В Госдуме оценили завершение обмена пленными между Россией и Украиной

Слуцкий: обмен пленными стал возможен благодаря российским переговорщикам
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Petrov Sergey/Global Look Press

Завершившийся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» состоялся благодаря профессионализму российских переговорщиков, Минобороны, а также остальных ведомств и служб. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Готовы работать дальше для полного достижения мира при понимании необходимости устранения первопричин конфликта», — написал депутат.

Слуцкий добавил, что для устойчивого результата правительство Украины должно проявить встречную готовность.

25 мая Россия и Украина завершили масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000», о котором договорились в Стамбуле. По данным Минобороны РФ, из подконтрольной Киеву территории вернулись еще 303 военнослужащих. Взамен Россия также передала 303 пленных Вооруженных сил Украины.

Первый этап обмена состоялся 23 мая. Тогда РФ и Украина освободили по 270 солдат и 120 гражданских лиц.

24 мая Москва и Киев передали друг другу по 307 военнослужащих, оказавшихся в плену в ходе выполнения боевых задач. Российских военных разместили в Белоруссии, где им оказывалась необходимая психологическая и медицинская помощь.

Ранее появилось видео последнего этапа обмена пленными между РФ и Украиной.

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