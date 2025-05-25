Появилось видео последнего этапа обмена пленными между РФ и Украиной

Минобороны показало видео завершающего этапа обмена пленными между РФ и Украиной

Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео завершающего этапа обмена пленными между РФ и Украиной по формуле «1000 на 1000».

На кадрах показано, как вернувшиеся российские военные благодарят за освобождение из плена.

25 мая Россия и Украина завершили масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000», о котором договорились в Стамбуле. По данным Минобороны, из подконтрольной Киеву территории вернулись еще 303 военнослужащих. Взамен Россия также передала 303 пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Первый этап обмена пленными по формуле «1000 на 1000» состоялся 23 мая. Тогда РФ и Украина освободили по 270 солдат и 120 гражданских лиц.

24 мая Москва и Киев передали друг другу по 307 военнослужащих, оказавшихся в плену в ходе выполнения боевых задач. Российских военных разместили в Белоруссии, где им оказывалась необходимая психологическая и медицинская помощь.

Ранее на Западе узнали о преждевременном посте Трампа про обмен пленными.