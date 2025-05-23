Депутат ЕП Картхайзер заявил, что посетит Москву по приглашению из Госдумы

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что скоро планирует посетить Москву по приглашению Госдумы. Об этом он сообщил на своей странице в Х.

«По приглашению Государственной Думы я отправляюсь в Москву, чтобы обсудить с нашими российскими соседями наши двусторонние отношения, ситуацию на Украине», — написал он.

Он также отметил, что визит в Россию он оплатит сам, поскольку Европарламент блокирует дипломатические усилия по организации встреч с представителями РФ.

В Госдуме 10 мая состоялась встреча Володина с депутатами ЕП и национальных парламентов стран Европы. Среди участников — представители ФРГ, Чехии, Кипра, Словакии, Болгарии и Сербии. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил депутатов Европарламента (ЕП) за визит в Россию и желание вести диалог.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что мужества у европейских политиков, которые согласились приехать в Россию на празднование 9 Мая, гораздо больше, чем у тех, кто им угрожает.

Ранее в Германии потребовали остановить антироссийские санкции.