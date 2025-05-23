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Европейский депутат заявил, что посетит Россию

Депутат ЕП Картхайзер заявил, что посетит Москву по приглашению из Госдумы
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Global Look Press

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что скоро планирует посетить Москву по приглашению Госдумы. Об этом он сообщил на своей странице в Х.

«По приглашению Государственной Думы я отправляюсь в Москву, чтобы обсудить с нашими российскими соседями наши двусторонние отношения, ситуацию на Украине», — написал он.

Он также отметил, что визит в Россию он оплатит сам, поскольку Европарламент блокирует дипломатические усилия по организации встреч с представителями РФ.

В Госдуме 10 мая состоялась встреча Володина с депутатами ЕП и национальных парламентов стран Европы. Среди участников — представители ФРГ, Чехии, Кипра, Словакии, Болгарии и Сербии. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил депутатов Европарламента (ЕП) за визит в Россию и желание вести диалог.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что мужества у европейских политиков, которые согласились приехать в Россию на празднование 9 Мая, гораздо больше, чем у тех, кто им угрожает.

Ранее в Германии потребовали остановить антироссийские санкции.

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