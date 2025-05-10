Володин поблагодарил депутатов Европарламента за визит в Россию

Володин на встрече с депутатами ЕП поблагодарил их за визит в РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил депутатов Европарламента (ЕП) за визит в Россию и желание вести диалог с российскими коллегами, несмотря на позицию властей ряда европейских стран. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

В Госдуме 10 мая состоялась встреча Володина с депутатами ЕП и национальных парламентов стран Европы. Среди участников — представители ФРГ, Чехии, Кипра, Словакии, Болгарии и Сербии. На встрече, которая длилась более двух часов, обсуждались важность ведения диалога, а также недопустимость искажения истории и сохранение памятников и мемориалов советским солдатам на территории европейских государств.

Общественный деятель из ФРГ Александр фон Бисмарк заявил, что прибыл в Москву, «чтобы своим примером показать, что Россия действительно открыта и готова к диалогу, что она ведет его».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что мужества у европейских политиков, которые согласились приехать в Россию на празднование 9 Мая, гораздо больше, чем у тех, кто им угрожает.

Ранее сообщалось, что Фицо хотел добраться до РФ на машине из-за запрета на пролет над Прибалтикой.