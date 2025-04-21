Путин отметил мужество европейских политиков, планирующих приехать на 9 Мая в Москву

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у иностранных политиков, которые собираются приехать в Россию 9 мая на празднование 80-летия Победы, мужества гораздо больше, чем у тех, кто им угрожает. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Я думаю, что те, кто собирается приезжать в Россию, — у них мужества гораздо больше, чем у тех, кто прячется за чьей-то спиной и пытается кому бы то ни было угрожать. Прежде всего в данном случае [угрожать] тем, кто собирается отметить исторические заслуги людей, отдавших свою жизнь в борьбе с нацизмом», — заявил он журналистам после выступления на церемонии награждения победителей и лауреатов второй всероссийской муниципальной премии «Служение» в национальном центре «Россия».

14 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о последствиях, которые ждут страны ЕС и государства, желающие стать частью объединения, в случае их участия в праздновании 80-летия Победы в Москве. Она подчеркнула, что Евросоюз отправил лидерам стран четкое указание воздержаться от поездки в Россию на 9 мая.

Несмотря на давление со стороны руководства ЕС, лидеры некоторых государств подтвердили свое намерение посетить парад Победы в Москве. Например, это сделали президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее Володин призвал отдать Каллас под трибунал после призыва не посещать РФ на 9 Мая.