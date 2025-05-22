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В США сообщили о желании Трампа сблизиться с Путиным

Atlantic: Трамп хочет сближения с Путиным, Белый дом может заняться их встречей
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Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет наладить более тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет журнал Atlantic со ссылкой на американских чиновников.

«Трамп все еще хочет установить более тесные связи с Путиным, и Белый дом, скорее всего, скоро снова рассмотрит возможность встречи», — говорится в публикации.

Как уточнили источники издания, эта встреча не должна будет касаться переговоров о мире на Украине. По словам американских чиновников, Трамп хочет нормализовать отношения с Москвой и обсудить с Путиным торговую сделку, которая в том числе затронет редкоземельные минералы РФ.

19 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Президенты общались более двух часов. Одной из главных тем обсуждения стало урегулирование украинского конфликта.

Кроме того, по итогам разговора с Путиным Трамп заявил о желании России развернуть масштабную торговлю с США.

Глава Белого дома добавил, что поддерживает эту идею и считает, что у США и РФ есть «безграничный потенциал» в вопросах торговли.

Ранее в Госдуме назвали главный нюанс беседы Путина с Трампом.

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