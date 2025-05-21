На Западе рассказали о радости Трампа в связи с позицией ЕС по отношению к России

Corriere: Трамп рад, что ЕС занял жесткую позицию по отношению к России

Президент США Дональд Трамп доволен тем, что Европейский союз занял жесткую позицию по отношению к России на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Трамп продолжает вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, но при этом радуется, что ЕС принимает жесткие меры в отношении Москвы. Американский лидер доволен таким «разделением труда», говорится в статье.

Автор материала также отмечает, что несмотря на продолжительный телефонный разговор между Трампом и Путиным, перспективы урегулирования ситуации на Украине выглядят довольно отдаленно.

Телефонные переговоры Трампа и Путина состоялись 19 мая. Российский лидер назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Он заявил коллеге, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, включающим прекращение огня и основные принципы урегулирования, и призвал выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

После разговора с Путиным Трамп переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Газета The New York Times опубликовала детали их беседы.

На следующий день Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в ЕС приступили к подготовке 18-го пакета санкций. Она отметила, что ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия хочет получить на Украине то, на что не имеет права.