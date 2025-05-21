NYT опубликовала детали разговора Трампа с Зеленским

NYT: Трамп сообщил Зеленскому, что Москва и Киев должны сами добиться мира

Президент США Дональд Трамп сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Москва и Киев должны самостоятельно добиться урегулирования конфликта. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим европейским лидерам после своего звонка Путину, что Россия и Украина должны будут самостоятельно решить конфликт», — говорится в публикации.

Также издание обратило внимание на то, что США, в отличие от Европы, стремятся развивать более широкие отношения с Россией. NYT назвала такую ситуацию «расколом внутри Североатлантического альянса».

19 мая российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проговорили по телефону более двух часов. Президент РФ назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом, а также поблагодарила Вашингтон за «поддержку в возобновлении прямых переговоров». Американский лидер после беседы с Путиным созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а чуть позже прокомментировал диалог с российским коллегой, назвал его «очень хорошим», а их «тон и дух» — «превосходными». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

17 мая Трамп выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с Путиным и Зеленским боевые действия в зоне конфликта будут прекращены.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины к следующему раунду переговоров с Россией.