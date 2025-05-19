Песков раскрыл подробности организации телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Путин говорил с Трампом из специального кабинета в «Сириусе»

Президент России Владимир Путин беседовал с главой Белого дома Дональдом Трампом по телефону из специально оборудованного кабинета в образовательном центре «Сириус». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Где бы президент ни бывал, всегда оборудуется кабинет в одном из помещений для президента», — поделился Песков.

Незадолго до этого завершился телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

17 мая Трамп выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским боевые действия в зоне конфликта будут прекращены.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.