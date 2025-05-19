Путин заявил, что Трамп обозначил свою позицию по поводу прекращения огня на Украине

Путин: Трамп выразил свою позицию по поводу прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил свою позицию по поводу прекращения огня на Украине. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин, комментируя телефонный разговор с главой Белого дома, пишет ТАСС.

«Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия», — отметил он.

Путин добавил, что он поблагодарил Трампа за поддержку по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения.

Незадолго до этого завершился телефонный разговор Путина и Трампа, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер разговаривал со своим американским коллегой из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус» в Сочи. Путин подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

17 мая Трамп выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским боевые действия в зоне конфликта будут прекращены.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, РФ «приняла запрос к сведению».

Ранее Зеленский высказался о возможной встрече с Путиным.