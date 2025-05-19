Зеленский высказался о возможной встрече с Путиным

Зеленский заявил, что готов к встрече на уровне лидеров по украинскому конфликту

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече на уровне лидеров государств для обсуждения вопросов, касающихся урегулирования конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы готовы к встрече на уровне лидеров по решению ключевых вопросов», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина не боится прямых переговоров с РФ, отметив, что на данном этапе важно, «чтобы руководство России не затягивало войну».

Кроме того, украинский лидер высказался об итогах встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле 16 мая. По его словам, самым большим результатом стала договоренность об обмене военнопленными в формате «1000 на 1000». На данный момент прорабатываются детали этого обмена, рассказал Зеленский.

Также он заявил, что делегации Украины «удалось удержать разговор в достойных рамках» и пресечь «все попытки российских угроз». Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает настаивать на полном и безусловном прекращении огня ради сохранения жизней людей.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между РФ и Украиной. По итогам этой встречи министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что основной темой было прекращение огня и пообещал чуть позже сообщить о повестке следующей встречи с российской делегацией.

Reuters и Sky News со ссылкой на украинский дипломатический источник писали, что российская сторона выдвинула Киеву условия, которые «выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского рассказали о требованиях России к Украине на переговорах.