Стало известно, где Путин проводит телефонные переговоры с Трампом

Президент России Владимир Путин проводит телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус». Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Он также заявил, что президентская связь всегда рядом с лидером РФ, поэтому он «может разговаривать по телефону по защищенным каналам связи практически из любого места».

Путин 19 мая работает в Сочи. В планах главы российского государства было посещение федеральной территории «Сириус», где с его участием состоится заседание попечительского совета фонда «‎Талант и Успех».

17 мая Трамп выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским боевые действия в зоне конфликта будут прекращены. Темой разговора с главой России станет прекращение «кровавой бани», которая стоит каждой стороне конфликта более 5 тысяч солдат еженедельно.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 19 мая в 17:00 по московскому времени.

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.