На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где Путин проводит телефонные переговоры с Трампом

Путин проводит телефонный разговор с Трампом из здания музыкальной школы
close
Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Президент России Владимир Путин проводит телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом из нового здания музыкальной школы образовательного центра «Сириус». Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Он также заявил, что президентская связь всегда рядом с лидером РФ, поэтому он «может разговаривать по телефону по защищенным каналам связи практически из любого места».

Путин 19 мая работает в Сочи. В планах главы российского государства было посещение федеральной территории «Сириус», где с его участием состоится заседание попечительского совета фонда «‎Талант и Успех».

17 мая Трамп выразил надежду на то, что после его телефонных разговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским боевые действия в зоне конфликта будут прекращены. Темой разговора с главой России станет прекращение «кровавой бани», которая стоит каждой стороне конфликта более 5 тысяч солдат еженедельно.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 19 мая в 17:00 по московскому времени.

Ранее Трамп рассказал о разнице в отношениях с Россией и Путиным.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами