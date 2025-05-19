Пушков сообщил, что Европа полна решимости наступать на одни и те же грабли

Европа наступает на одни и те же грабли, пытаясь оказать воздействие на экономику России новыми санкциями. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Как мы видим, Европа полна решимости все время наступать на одни и те же грабли», — отметил он.

Пушков обратил внимание на то, что Франция и Великобритания, которые входили в число первых пяти экономик мира, теперь едва попадают в первую десятку.

14 мая комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил 17-й пакет антироссийских санкций.

Как рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, новые экономические ограничения затронули 194 нефтяных танкера, 31 компанию, занимающуюся поставками оружия Вооруженным силам РФ, а также различные банки и 26 лиц, которые якобы ответственны за дестабилизацию ситуации на Украине. Барро пояснил, что Евросоюз решил ввести 17-й по счету пакет санкций против России из-за отказа президента РФ Владимира Путина прекращать огонь на Украине.

17 мая стало известно, что конгресс США возвращается к рассмотрению жестких санкций против России после переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Сенаторы от обеих партий призвали ускорить принятие внесенного в апреле законопроекта, предполагающего расширенные экономические санкции против России и ее партнеров. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключал усиления давления, если дипломатия вновь не даст результата.

Ранее Путин назвал «придурками» руководителей стран, вводящих санкции против России.