Новые санкции ЕС против России затронут 194 нефтяных танкера, 31 компанию, которая занимается поставками оружия, а также различные банки и 26 лиц, якобы ответственных за дестабилизацию ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети Х.

«В связи с отказом (президента РФ Владимира. — «Газета.Ru») Путина от прекращения огня мы вводим санкции», — написал французский министр иностранных дел.

14 мая комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России.

Как сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов, новый пакет антироссийских санкций одобрили в том числе Венгрия и Словакия. Они мотивировали это тем, что очередной пакет ограничений ЕС «относительно слабый».

До этого президент России Владимир Путин назвал «придурками» лидеров стран, которые вводят санкции против РФ. Глава государства подчеркнул, что европейские союзники Украины делают много вещей в ущерб самим себе.

Ранее в одной из стран — членов ЕС предложили провести референдум по отмене антироссийских санкций.