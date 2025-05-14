Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Франции раскрыл детали нового пакета санкций против РФ

Барро: санкции против РФ затронут 194 нефтяных танкера, десятки компаний и банки
close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Новые санкции ЕС против России затронут 194 нефтяных танкера, 31 компанию, которая занимается поставками оружия, а также различные банки и 26 лиц, якобы ответственных за дестабилизацию ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети Х.

«В связи с отказом (президента РФ Владимира. — «Газета.Ru») Путина от прекращения огня мы вводим санкции», — написал французский министр иностранных дел.

14 мая комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России.

Как сообщил портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов, новый пакет антироссийских санкций одобрили в том числе Венгрия и Словакия. Они мотивировали это тем, что очередной пакет ограничений ЕС «относительно слабый».

До этого президент России Владимир Путин назвал «придурками» лидеров стран, которые вводят санкции против РФ. Глава государства подчеркнул, что европейские союзники Украины делают много вещей в ущерб самим себе.

Ранее в одной из стран — членов ЕС предложили провести референдум по отмене антироссийских санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами