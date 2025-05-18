Зеленский впервые после перепалки в Белом доме встретился с вице-президентом США

Зеленский и Вэнс впервые пожали друг другу руки после конфликта в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после перепалки в Белом доме в феврале встретился с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

К посту прикреплены две фотографии, на которых можно увидеть дружелюбное приветствие украинского и американского политиков. Уточняется, что Зеленский и Вэнс встретились на церемонии интронизации папы Римского Льва XIV в Ватикане, которая прошла 18 мая.

«На интронизации папы Римского они пожали друг другу руки», — говорится в сообщении украинского СМИ.

Всего на интронизации понтифика присутствовали более 150 делегаций. Россию на торжественной церемонии должна была представлять министр культуры Ольга Любимова. Однако, как сообщили в Минкультуры, она не смогла прилететь в Ватикан из-за несогласованности воздушного маршрута. В результате российскую делегацию возглавил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.

До этого госсекретарь США Марко Рубио допустил, что новый этап переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием РФ может пройти в Ватикане. Это заявление прозвучало после того, как новый папа Римский XIV выразил готовность приложить «все усилия» для содействия прекращению огня и установлению мира.

Также папа Римский предложил Ватикан в качестве переговорной площадки для Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Ранее папа Римский на проповеди назвал основу для всеобщего мира.