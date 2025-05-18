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Министр культуры РФ не смогла принять участие в интронизации папы Римского

Любимова не могла посетить интронизацию папы Римского из-за проблем с маршрутом
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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Министр культуры России Ольга Любимова не смогла принять участие в церемонии интронизации папы Римского Льва XIV. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкульт РФ.

В ведомстве пояснили, что министр не смогла посетить церемонию по техническим причинам, связанным с несогласованностью воздушного маршрута.

«Посол Российской Федерации в Ватикане Иван Солтановский возглавил российскую делегацию на церемонии инаугурации нового понтификата и интронизационной мессе папы Римского Льва XIV», — говорится в сообщении министерства.

18 мая в Ватикане состоялась инаугурационная месса Льва XIV. Церемония прошла в крипте собора Святого Петра. Перед началом мессы новый папа Римский совершил символический проезд на белом автомобиле с открытым верхом по площади Святого Петра.

В ходе церемонии Лев XIV получил символы папской власти — «перстень рыбака» и паллий. Этот ритуал ознаменовал начало правления нового папы.

Ранее папа Римский на проповеди назвал основу для всеобщего мира.

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