Папа Римский на проповеди назвал основу для всеобщего мира

Папа Римский Лев XIV на проповеди призвал к единству ради достижения мира

Папа Римский Лев XIV во время проповеди на церемонии своей интронизации призвал к единству католической церкви, заявив, что она должна стать основой для всеобщего мира. Слова понтифика приводит РИА Новости.

«Братья и сестры, я хотел бы видеть в качестве нашего первого желания единую Церковь как знак единства и общения, которая станет закваской для примиренного мира», — сказал Лев XIV.

Он добавил, что был избран на конклаве «безо всяких заслуг» и «со страхом и трепетом» идет к пастве. Понтифик отметил, что церковь предлагает «Божью любовь», которая не отменяет различий, ценит личную историю каждого человека и религиозную культуру каждого народа.

Интронизационная месса папы Римского Льва XIV началась в Ватикане в 10:00 по местному времени (11:00 мск) 18 мая. Церемония прошла в крипте собора Святого Петра, у могилы первого папы Римского, и завершилась проповедью Льва XIV. На площади у собора собрались тысячи верующих и туристов, а также представители более 150 делегаций из разных стран.

Перед началом интронизации Лев XIV совершил символический проезд на белом автомобиле с открытым верхом по площади Святого Петра.

Позже ему вручили символы папской власти — «перстень рыбака» и паллий.

Ранее Ватикан предложили в качестве переговорной площадки Путина и Зеленского.