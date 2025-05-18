На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Папа Римский на проповеди назвал основу для всеобщего мира

Папа Римский Лев XIV на проповеди призвал к единству ради достижения мира
close
Claudia Greco/Reuters

Папа Римский Лев XIV во время проповеди на церемонии своей интронизации призвал к единству католической церкви, заявив, что она должна стать основой для всеобщего мира. Слова понтифика приводит РИА Новости.

«Братья и сестры, я хотел бы видеть в качестве нашего первого желания единую Церковь как знак единства и общения, которая станет закваской для примиренного мира», — сказал Лев XIV.

Он добавил, что был избран на конклаве «безо всяких заслуг» и «со страхом и трепетом» идет к пастве. Понтифик отметил, что церковь предлагает «Божью любовь», которая не отменяет различий, ценит личную историю каждого человека и религиозную культуру каждого народа.

Интронизационная месса папы Римского Льва XIV началась в Ватикане в 10:00 по местному времени (11:00 мск) 18 мая. Церемония прошла в крипте собора Святого Петра, у могилы первого папы Римского, и завершилась проповедью Льва XIV. На площади у собора собрались тысячи верующих и туристов, а также представители более 150 делегаций из разных стран.

Перед началом интронизации Лев XIV совершил символический проезд на белом автомобиле с открытым верхом по площади Святого Петра.

Позже ему вручили символы папской власти — «перстень рыбака» и паллий.

Ранее Ватикан предложили в качестве переговорной площадки Путина и Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами