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Рубио допустил проведение нового этапа переговоров по Украине в Ватикане

Рубио: Ватикан может стать местом проведения российско-украинских переговоров
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Ватикан может выступить в качестве площадки для проведения мирных переговоров между Российской Федерацией и Украиной. Это заявление прозвучало после того, как Папа Лев XIV выразил готовность приложить «все усилия» для содействия прекращению конфликта, пишет Associated Press (AP).

В ходе общения с журналистами в Риме, предваряющего встречу с кардиналом Маттео Цуппи, представителем Ватикана по украинскому вопросу, Рубио отметил, что намерен обсудить возможные варианты помощи со стороны Святого Престола, текущий статус переговоров, последние события и дальнейшие шаги.

Отвечая на вопрос о возможности Ватикана выступить в роли посредника, Рубио уточнил: «Я бы не назвал его посредником, но это определенно — я думаю, что это место, куда обеим сторонам было бы комфортно пойти».

Накануне государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин, заявил, что Ватикан предложил свою территорию в качестве нейтральной площадки для проведения переговоров между Россией и Украиной. Паролин выразил сожаление в связи с провалом предыдущих переговоров по Украине в Стамбуле. Кардинал подчеркнул сложность текущей ситуации. Комментируя предложение Папы Римского Льва XIV о посредничестве, кардинал пояснил, что понтифик подразумевает «предоставление Ватиканом возможности для прямой встречи представителей обеих сторон».

Ранее Зеленский решил снова посетить Ватикан.

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Переговоры о мире на Украине
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