Ватикан предложили в качестве переговорной площадки Путина и Зеленского

Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве площадки для переговоров России и Украины. Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в кулуарах встречи в Августиниануме, передает La Stampa.

«Провал переговоров по Украине в Стамбуле трагичен. Мы надеялись, что медленный, но позитивный процесс может начаться в направлении мирного урегулирования конфликта. Мы снова в начале пути», — заявил кардинал.

Паролин добавил, что в настоящее время складывается крайне сложная ситуация. Говоря о посредничестве, предложенном Папой Львом XIV, кардинал отметил, что понтифик имел в виду «предоставление Ватиканом возможности для прямой встречи двух сторон».

Паролин подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы обе стороны «говорили друг с другом, вопрос лишь в наличии места».

До этого папа Римский заявил, что Святой престол готов способствовать, чтобы «недруги встретились и посмотрели друг другу в глаза», чтобы народам вернулась надежда, достоинство мира. Понтифик призвал встречаться и вести переговоры, подчеркнув, что в историю войдет тот, кто сеет мир, а не оставляет жертвы.

Ранее стало известно, кто представит Россию на интронизации нового папы Римского.