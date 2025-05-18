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В Ватикане проходит инаугурация нового папы Римского

В Ватикане началась инаугурационная месса папы Римского Льва XIV

В Ватикане началась инаугурационная месса папы Римского Льва XIV. Прямая трансляция ведется разными телеканалами, включая новостной портал Vatican News.

Церемония проходит в крипте собора Святого Петра, у могилы первого папы Римского. На площади перед собором собрались более 150 делегаций из разных стран. Кроме того, посмотреть на инаугурацию Льва XIV пришли тысячи верующих и туристов. Широко представлены различные христианские конфессии, начиная с Константинопольского патриархата.

Центральным событием инаугурации нового папы Римского станет передача ему символов папской власти. Это «перстень рыбака», который символизирует преемственность Святого Петра, и паллий — шерстяная лента, расшитая крестами.

Торжественная церемония началась в 10:00 по местному времени (11:00 мск) 18 мая. Перед началом инаугурационной мессы Лев XIV совершил символический проезд на белом автомобиле с открытым верхом по площади Святого Петра.

До этого стало известно, кто представляет Россию на церемонии интронизации нового папы Римского. По данным СМИ, в Ватикан была приглашена министр культуры РФ Ольга Любимова.

Новоизбранного папу Римского поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он направил Льву XIV официальное письмо, в котором выразил надежду, что при новом понтифике отношения между православной и католической церквями будут развиваться в духе сотрудничества.

Ранее сообщалось, что нового папу Римского избрало больше всего кардиналов в истории.

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