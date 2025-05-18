Público: поведение Зеленского привело к фиаско Украины на переговорах в Стамбуле

Поведение главы Украины Владимира Зеленского перед переговорами в Стамбуле привело к поражению украинской делегации. Об этом пишет испанская газета Público.

Согласно материалу издания, то, что показалось Зеленскому идеей для провокации, «превратилось в поспешное и непоследовательное решение», которое дает России повод продолжить боевые действия и сделать ставку на продолжение диалога с США, а не с Украиной.

По мнению автора Público, президент США Дональд Трамп не одобрил поспешность украинского лидера, который призвал президента России Владимира Путина приехать в Стамбул.

«Вот почему Вашингтон выбирает формулу, которая дала определенные результаты с момента прихода Трампа к власти, а именно — прямые контакты с Москвой», — сказано в материале.

15 мая Зеленский назвал «бутафорской» российскую делегацию, которая прилетела в Стамбул на переговоры по урегулированию конфликта. По мнению бывшего лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, словами в адрес российских делегатов Зеленский стремился вызвать скандал и сорвать переговоры, но ему это не удалось.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее японский эксперт назвал результатом то, что переговоры РФ и Украины состоялись.