Медведчук раскритиковал заявление Зеленского о переговорах в Стамбуле

Медведчук: Зеленский не смог сорвать встречу в Стамбуле и обвинить в этом Россию

Президент Украины Владимир Зеленский, назвав российскую делегацию в Стамбуле «бутафорской», стремился вызвать скандал и сорвать переговоры, но ему это не удалось. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, его слова опубликованы на сайте движения.

Политик считает, что Зеленский надеялся, что его слова распространят западные СМИ, после чего он вернется на Украину победителем, однако этот сценарий изначально был невозможен.

Медведчук заявил, что история переговоров в Стамбуле превратилась в историю того, как Зеленский отказывается от чего-либо, а потом соглашается. По словам оппозиционера, Зеленский представляет страну-банкрот, которую он довел до банкротства своей плохой политикой и «вороватой командой».

Медведчук добавил, что сегодня Зеленский попал в капкан, который сам себе приготовил: продолжать конфликт нет денег и средств, при этом заключение мирного договора станет для него приговором «как политическому авантюристу», который повел украинцев на убой.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее в Киеве рассказали о целях Украины после переговоров в Стамбуле.