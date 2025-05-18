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Японский эксперт назвал результатом то, что переговоры РФ и Украины состоялись

Эксперт Тайсуке Абиру: переговоры РФ и Украины состоялись — это уже результат
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Murat Gok/Turkish Foreign Ministry/Reuters

Старший научный сотрудник Фонда мира Сасакава Тайсуке Абиру, который был собеседником российского президента Владимира Путина на последнем дискуссионном клубе «Валдай», высказал мнение, что, несмотря на большой разрыв в позициях России и Украины, прямые переговоры все-таки состоялись, и это уже результат. Об этом сообщает РИА Новости.

Политолог отметил, что Украина и Европа выдвигали условия для начала прямых переговоров, заведомо неприемлемые для России. Он обратил внимание на то, что Украина и Европа изначально настаивали на начале прямых переговоров только после 30-дневного перемирия. По словам Абиру, они также обсудили ситуацию с президентом США Дональдом Трампом по телефону. Он в свою очередь предупредил Россию, что если та не примет предложение до 12 мая, Европа и Америка введут дополнительные санкции. Эксперт отметил, что так они пытались заставить Россию согласиться на перемирие. В ответ на это Путин предложил провести прямые переговоры 15 мая в Стамбуле.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась ими «довольна».

Ранее Рубио сообщил, что РФ готовит перечень своих требований для прекращения огня на Украине.

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