Рогов заявил, что Зеленский угодил в политический котел

Украинский лидер Владимир Зеленский фактически угодил в геополитический котел. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, планы Зеленского сорвать переговоры в Стамбуле провалились, в окружении президента Украины царит уныние, а сам он «фактически угодил в геополитический котел».

Рогов отметил, что все домашние заготовки Зеленского с западными кураторами «пошли прахом». Украинская сторона не смогла добиться перемирия на 30 дней без дополнительных условий, «страшные санкции» против Москвы не ввели.

«Обвинить Россию в срыве переговоров не получилось, да и Трамп не разрешил. Мало того, еще и американский президент планирует двустороннюю встречу с Путиным», — подчеркнул Рогов.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Он рассказал, что Москва «в целом удовлетворена результатами» переговоров. Стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Рогов прокомментировал отказ Зеленского признавать Крым российским.