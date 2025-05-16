На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов прокомментировал отказ Зеленского признавать Крым российским

Рогов назвал глупостью отказ Зеленского признать статус новых регионов РФ
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Отказ президента Украины Владимира Зеленского признавать статус новых регионов России является моделью поведения глупого человека. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Зеленский продолжает жить ненавистью и деструктивными заявлениями по поводу выбора, сделанного миллионами жителей новых субъектов — исторических регионов России. Он пытается обесценить и поставить под сомнение их право жить на своей родной земле. Зеленский выбрал модель поведения глупого и закомплексованного человека», — сказал он.

По словам Рогова, Зеленского бесит, что жители Крыма, Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик выбрали Россию, а не Украину, поэтому украинский лидер мстит им ежедневными обстрелами и провокациями.

15 мая Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Киев не может обсуждать территориальные вопросы, так как это нарушение украинской конституции. Он отметил, что в ходе переговоров этот вопрос будет обсуждаться и Украина к этому готова, но юридически страна не признает «временно оккупированные территории российскими».

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал истерией заявление Зеленского об «украинском Крыме». Он также высмеял отсылку украинского лидера к конституции и напомнил, что основной закон Украины прямо предоставлял народу Крыма право на самоопределение.

Ранее в Госдуме назвали демагогией заявление Зеленского о Крыме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами