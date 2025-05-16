Рогов прокомментировал отказ Зеленского признавать Крым российским

Отказ президента Украины Владимира Зеленского признавать статус новых регионов России является моделью поведения глупого человека. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Зеленский продолжает жить ненавистью и деструктивными заявлениями по поводу выбора, сделанного миллионами жителей новых субъектов — исторических регионов России. Он пытается обесценить и поставить под сомнение их право жить на своей родной земле. Зеленский выбрал модель поведения глупого и закомплексованного человека», — сказал он.

По словам Рогова, Зеленского бесит, что жители Крыма, Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик выбрали Россию, а не Украину, поэтому украинский лидер мстит им ежедневными обстрелами и провокациями.

15 мая Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Киев не может обсуждать территориальные вопросы, так как это нарушение украинской конституции. Он отметил, что в ходе переговоров этот вопрос будет обсуждаться и Украина к этому готова, но юридически страна не признает «временно оккупированные территории российскими».

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал истерией заявление Зеленского об «украинском Крыме». Он также высмеял отсылку украинского лидера к конституции и напомнил, что основной закон Украины прямо предоставлял народу Крыма право на самоопределение.

Ранее в Госдуме назвали демагогией заявление Зеленского о Крыме.