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Зеленский призвал усилить давление на Россию

Зеленский заявил о необходимости давить на Россию
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о необходимости давить на Россию.

По его словам, без «сильнейшего» давления российская сторона не будет искать дипломатичный подход к решению конфликта. Он отметил, что необходимо ввести дополнительные санкции против России.

«Дипломатия должна заработать. Я благодарю всех в мире, кто действительно помогает», — подчеркнул украинский лидер.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между представителями Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров. Кроме того, на встрече присутствовал глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан.

До этого Зеленский заявил, что главным вопросом для Киева на переговорах с Москвой в Стамбуле будет прекращение огня. При этом он подчеркнул, что если на переговорах не удастся договориться о прекращении огня, «то это будет свидетельствовать о нежелании Путина завершить войну».

Ранее Трамп усомнился в способности РФ и Украины заключить сделку без его участия.

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