Трамп усомнился в способности РФ и Украины заключить сделку без его участия

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что РФ и Украине не удастся заключить сделку без его участия. Американский лидер высказался о процессе урегулирования конфликта между Москвой и Киевом в ходе интервью для телеканала Fox News.

«Я не думаю, что [без меня] будет сделка, потому что с обеих сторон очень много ненависти», — сказал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что состоит в хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению Трампа, они с российским коллегой могли бы достичь договоренностей и заключить сделку.

«Мы должны встретиться, и, скорее всего, запланируем это», — добавил американский лидер.

16 мая в турецком городе Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между представителями Москвы и Киева. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны страны Рустем Умеров. Кроме того, на встрече присутствовал глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан.

Как рассказал Мединский, Москва удовлетворена результатами переговоров с Киевом. Он отметил, что во время встречи стороны обсудили возможность проведения встречи глав двух государств и договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». В свою очередь, Фидан сообщил, что делегации РФ и Украины достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.

Ранее в Верховной раде оценили итоги переговоров РФ и Украины.