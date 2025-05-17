Европа, Украина и отчасти Соединенные Штаты не хотят завершения конфликта на Украине. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Мы, похоже, в ближайшей перспективе недалеко уйдем от нынешней ситуации, пока есть силы — в Киеве и в его «группе поддержки» в Европе и отчасти в Америке — которые экзистенциально, или даже грубее — «шкурно» не заинтересованы в прекращении конфликта», — подчеркнул он.

Сенатор поэтому обратил внимание на отсутствие представителей Европы на переговорном процессе в Стамбуле. Ультиматумы Европы, попытки давить на Россию были проигнорированы США.

Косачев напомнил, что сам президент США Дональд Трамп говорил о возможности решения конфликта на Украине только после личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

До этого Косачев отмечал, что у переговоров в Стамбуле есть шанс на продвижение вперед, если Киев подойдет к ним без пропагандистской шумихи и с нацеленностью на результат.

Ранее в Германии призвали готовиться к возможному прекращению огня между РФ и Украиной.