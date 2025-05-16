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Глава делегации Украины на переговорах в Стамбуле оценил договоренность об обмене пленными

Умеров назвал договоренность с Россией об обмене пленными важным достижением
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Договоренность между Россией и Украиной об обмене пленными является важным достижением. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров, пишет РИА Новости.

«Мы обсудили освобождение... мы достигли договоренности обменять тысячу людей. Это важное достижение», — сказал он на пресс-конференции после переговоров.

До этого Умеров сообщил, что в ходе переговорного процесса была достигнута договоренность об обмене пленными по формуле «1000 на 1000»‎. Глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил эту информацию и заявил, что масштабный обмен пленными состоится «в ближайшие дни».

Позже посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что встречу в Стамбуле стоило проводить уже ради договоренности об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Он назвал ее значительным гуманитарным актом, который ждали в российских семьях.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал обмен пленными «важным моментом». Он подчеркнул, что это уже большой результат, когда тысяча человек вернется в ближайшее время в свои семьи.

Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились около двух часов.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Стамбуле Мединский напомнил Украине о 21-летней войне со Швецией.

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Переговоры в Стамбуле
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