В Госдуме прокомментировали договоренность об обмене пленными с Киевом

Достижение на переговорах в Стамбуле договоренности с Украиной об обмене пленными по формуле «1 000 на 1 000» является важным моментом. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает ТАСС.

По словам депутата, самое главное, что встреча состоялась, несмотря на серьезные противодействия с украинской стороны.

Обмен пленными по формуле «1 000 на 1 000» Чепа назвал важным моментом. Он подчеркнул, что это уже большой результат, когда тысяча человек вернется в ближайшее время в свои семьи.

До этого помощник президента Владимира Путина и глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что в ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек.

Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились около двух часов. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Мединский ответил на желание Киева провести встречу глав государств.