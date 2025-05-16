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В Госдуме оценили итоги переговоров Украины и России в Стамбуле

Депутат Красов: рано делать выводы о прошедшей в Стамбуле встрече
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Murat Gok/Turkish Foreign Ministry/Reuters

Пока еще рано делать выводы после прошедшей встречи между российской и украинской делегациями в Стамбуле. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитет Госдумы по обороне Андрей Красов.

«В обещаниях России не приходится сомневаться, потому что мы всегда выполняли взятые на себя обязательства. А вот действия киевского режима под эгидой Зеленского полностью непредсказуемы, и что-то гарантировать или на что-то надеяться совершенно точно не стоит», — сказал депутат.

Кроме того, Киев совершенно точно «несамостоятелен», все решения принимаются под руководством западных партнеров, считает Красов. По его мнению, это осложняет переговорный процесс.

«Я бы не стал спешить, ведь закончились только первые переговоры. Если глава российской делегации удовлетворен этой встречей, то так и есть. Однако успешность переговоров будет ясна, как только Киев перейдет к действиям и выполнит обязательства», — заключил Красов.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями Москвы и Киева. Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия осталась «удовлетворена» итогами встречи.

Ранее на Украине заявили, что скоро сообщат о теме нового раунда переговоров с Россией.

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Переговоры в Стамбуле
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