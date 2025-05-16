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Названа основная тема телефонного разговора лидеров ЕС и Украины с Трампом

СNN: темой разговора Зеленского и лидеров ЕС с Трампом была встреча в Стамбуле
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Evan Vucci/AP

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск позвонили президенту США Дональду Трампу, чтобы обсудить переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского.

«Российско-украинские переговоры в Стамбуле были главной темой разговора», — отмечается в сообщении.

Переговоры РФ и Украины начались 16 мая в 13:30 мск и продлились около двух часов. Российскую делегацию на встрече возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Украины Рустем Умеров. Стороны, в частности, договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000».

Накануне Зеленский заявил, что главным вопросом для Киева на переговорах с Москвой в Стамбуле будет прекращение огня. При этом он подчеркнул, что если сторонам не удастся договориться о прекращении огня, «то это будет свидетельствовать о нежелании Путина завершить войну».

13 мая агентство Bloomberg писало, что Германия, Франция, Великобритания и Польша фактически выдвинули ультиматум президенту России Владимиру Путину по Украине, Запад введет новые санкции, если РФ «не прекратит атаки». По данным источника, Трамп поддержал заявление европейцев.

Ранее Трамп заявил, что может позвонить Путину и обсудить Украину.

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Переговоры в Стамбуле
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