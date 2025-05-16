Трамп заявил, что может позвонить Путину и обсудить Украину

CNN: Трамп заявил, что может позвонить Путину, чтобы обсудить решение по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что может позвонить президенту России Владимиру Путину и обсудить урегулирование на Украине. Об этом сообщает CNN.

«Трамп заявил... что он «может» позвонить российскому президенту Владимиру Путину, чтобы обсудить завершение (украинского конфликта – прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Днем 16 мая Трамп пообещал встречу с Путиным.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что встреча Путина и Трампа должна быть подготовлена и должна быть результативной.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что время и место предполагаемой встречи Путина и Трампа для урегулирования украинского конфликта еще не определены.

Ранее в Белом доме назвали Трампа реалистом в вопросе переговоров по Украине.