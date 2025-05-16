Стали известны детали о продолжении переговоров России и Украины в Стамбуле

ТАСС: делегации РФ и Украины пока не приняли решение о продолжении переговоров

Делегации России и Украины пока не приняли решение, продолжится ли переговорный раунд в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Делегации во дворце, но решения по продолжению раунда пока нет», — говорится в сообщении.

Кроме того, РИА Новости со ссылкой на агентство AFP передает, что возобновление переговоров в пятницу возможно, но пока не запланировано.

В Стамбуле впервые с 2022 года стартовали прямые переговоры России и Украины. Как сообщало Reuters, приоритетом Киева на этой встрече станет вопрос прекращения огня. Кроме этого, по данным агентства, стороны также обсудят возможные контакты президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса.

Ранее глава МИД Турции сделал заявление перед началом переговоров России и Украины.