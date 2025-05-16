Делегации России и Украины взяли паузу на переговорах

РИА Новости: участники переговоров в Стамбуле вышли из зала на паузу

Российская делегация временно покинула зал переговоров с Украиной в Стамбуле, взяв паузу. Об этом сообщил источник РИА Новости.

«Пауза», — кратко прокомментировал ситуацию осведомленный собеседник агентства.

До этого РИА Новости, ссылаясь на источник в МИД Турции, сообщило, что встреча России и Украины завершилась.

В Стамбуле впервые с 2022 года проходят прямые переговоры России и Украины. Как сообщало Reuters, приоритетом Киева на этой встрече станет вопрос прекращения огня. Кроме этого, по данным агентства, стороны также обсудят возможные контакты президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее украинская делегация привлекла переводчика для переговоров с РФ.