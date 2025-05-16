Глава МИД Турции сделал заявление перед началом переговоров России и Украины

Глава МИД Турции Фидан: Россия и Украина сами выберут между миром и разрушением

Решение о прекращении конфликта или его продолжении остается за Россией и Украиной. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан накануне переговоров в Стамбуле, подчеркнув важность скорейшего прекращения огня, передает ТАСС.

«Делегации должны сами решить: прийти к миру или продолжить разрушительный конфликт. Турция рада видеть их в Стамбуле и готова обеспечить нейтральную площадку для диалога», — сказал Фидан.

Он отметил, что Анкара поддерживает призывы президента США Дональда Трампа и турецкого лидера Тайипа Эрдогана к деэскалации.

Глава МИД Турции назвал текущий этап переговоров критическим.

В Стамбуле впервые с 2022 года стартовали прямые переговоры России и Украины. Как сообщало Reuters, приоритетом Киева на этой встрече станет вопрос прекращения огня. Кроме этого, по данным агентства, стороны также обсудят возможные контакты президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа.