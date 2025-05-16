Данные о длительности переговоров РФ и Украины в Стамбуле пока отсутствуют

РИА: пока нет понимания, сколько продлятся переговоры России и Украины

На данный момент нет понимания, сколько продлятся переговоры России и Украины в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

«‎Не знаю», - сказал агентству собеседник.

Встреча представителей России и Украины началась около получаса назад. Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Турция рада видеть делегации двух стран.

Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции с 15 мая. Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

До этого в Стамбуле завершились переговоры США, Турции и Украины. Делегация РФ прибыла на переговоры с Украиной в офис президента Долмабахче. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Фидан рассказал о важности переговоров России и Украины в Стамбуле.